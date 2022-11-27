Menemen FK beraberliğe duacı

Evinde Batman Petrolspor'la 90+5'inci dakikada Ferhat'ın attığı golle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler mağlubiyetten son saniyede kurtuldu. Bu maç öncesi üst üste 3 yenilgi alarak Play-Off'un dışında kalan Menemen FK, son anda kurtardığı 1 puana sevindi. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın, son saniyede gelen puanın önemli olduğunu ve ilerleyen haftalarda yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Menemen FK, gelecek maçta deplasmanda Çorum FK ile oynayacak.

DHA