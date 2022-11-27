MENÜ

Menemen FK beraberliğe duacı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Menemen Futbol Kulübü, kayıp yaşamaya devam ediyor.

27 Kasım 2022, Pazar 12:27 Son Güncelleme:
- A +
Menemen FK beraberliğe duacı

Evinde Batman Petrolspor'la 90+5'inci dakikada Ferhat'ın attığı golle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler mağlubiyetten son saniyede kurtuldu. Bu maç öncesi üst üste 3 yenilgi alarak Play-Off'un dışında kalan Menemen FK, son anda kurtardığı 1 puana sevindi. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın, son saniyede gelen puanın önemli olduğunu ve ilerleyen haftalarda yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Menemen FK, gelecek maçta deplasmanda Çorum FK ile oynayacak. 

DHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...