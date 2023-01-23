TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, galibiyeti hatırladı. Son 8 maçında 3 puan alamayıp düşme hattına yaklaşan sarı-lacivertliler, evinde Ankaraspor'u 3-0 yenerek rahat bir nefes aldı. İlk yarıda attığı gollerle 3 puana uzanan Menemen FK, ateş hattından uzaklaştı.

Teknik Direktör Özden Töraydın, böyle bir galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, "Bu maç bizim için çıkış olacak. Takımımın morali ve güveni yerine geldi. Daha da iyi olacağımızdan şüphem yok. Artık seri yakalayıp bir an önce kendimizi üst sıralara taşımalıyız. Oyuncularıma inancım tam. Kaliteli bir ekibiz ve emeklerimizin karşılığını alacağız" diye konuştu. (DHA)