Menemen FK, Ankaraspor mağlubiyetini unutturdu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 yenen Menemen Futbol Kulübü, geçen haftaki Ankaraspor mağlubiyetini unutturdu. İç sahada 2'de 2 yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Özden Töraydın önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Amaçlarının seri yakalamak olduğunu belirten Töraydın, "Takımımı kutluyorum. İyi bir mücadele sonucu kazandık. Geriden geldik ve ilk yarıyı mağlup bitirdik. Ancak ikinci devrede inanmış bır takım vardı. 3 puanı çok istedik ve istediğimizi de aldık" dedi. (DHA)