Menemen FK 9 gol attı, kalesinde 8 gol gördü

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, sezona iddialı bir kadro kurarak giriş yapmıştı. Teknik Direktör Özden Töraydın yönetiminde lige galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, ilk 6 hafta sonunda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 12 puan toplayarak 13’er puanlı Çorum FK ve 24Erzincanspor’un ardından üçüncü sıraya oturarak zirve yarışını sürdürdü.

Hücum oyununda problem yaşamayan İzmir temsilcisi, şu ana kadar oynadığı 6 maçın tamamında gol atmayı başardı. Toplamda 9 gol atan Menemen FK, kalesini gole kapatma konusunda da istediği başarıyı sağlayamadı. Sarı-lacivertliler, 6 maçın 5’inde kalesini gole kapatamazken, kalesinde toplamda 8 gol gördü.

Menemen FK’nin ilk 6 hafta maç skorları şu şekilde:

1. hafta: Menemen FK: 1 - Erokspor: 0

2. hafta: Ankaraspor: 3 - Menemen FK: 1

3. hafta: Menemen FK: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 1

4. hafta: Bayburt İ.Ö: 1 - Menemen FK: 2

5. hafta: Menemen FK: 2 - İnegölspor: 1

6. hafta: 24Erzincaspor: 2 - Menemen FK: 1

İHA