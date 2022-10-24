Menemen FK, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona yenilenen ismi, arması ve kadrosuyla başlayan Menemen FK, ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak ligin zirvesine çıkmıştı. Ancak sarı-lacivertli ekibin liderliği, üst üste alınan kötü sonuçlarla kısa sürdü. Son 4 maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, 11. sıraya kadar geriledi. Dün oynanan maçta lider Şanlıurfaspor’a konuk alan Menemen FK, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Şanlıurfaspor galibiyetiyle 4 maçlık 3 puan hasretine son veren sarı-lacivertliler, puan sıralamasında da 7. sıraya yükselerek yeniden play-off hattına yaklaştı.

Menemenspor, ligin 12. haftasında Somaspor’u konuk edecek.

İHA