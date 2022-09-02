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Menemen FK 2'de 2 için Ankara'da

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde Esenler Erokspor'u tek golle geçen Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Yakup Özhan'ın yöneteceği karşılaşma 16.30'da başlayacak.

02 Eylül 2022, Cuma 11:49 Son Güncelleme:
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Menemen FK 2'de 2 için Ankara'da

Teknik direktör Özden Töraydın, Ankaraspor'u dış sahada yenecek güçte olduklarını belirterek, "Sezona 3 puanla başladık. Devamını getirmek için mücadelemizi vereceğiz. Takımım çok iyi hazırlandı, inanıyorum ki evimize mutlu döneceğiz" dedi.

DHA

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