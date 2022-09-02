Teknik direktör Özden Töraydın, Ankaraspor'u dış sahada yenecek güçte olduklarını belirterek, "Sezona 3 puanla başladık. Devamını getirmek için mücadelemizi vereceğiz. Takımım çok iyi hazırlandı, inanıyorum ki evimize mutlu döneceğiz" dedi.

DHA