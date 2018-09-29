TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 2-2 berabere kalıp 10 puanla liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, yarın takipçisi Tuzlaspor'u konuk edecek. İlçe Stadı'nda Selim Özen'in görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Sarı-lacivertliler cezası yüzünden taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak. Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası 3 Turu'nda Maltepespor'u eleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, Tuzlaspor karşısında mutlak 3 puan hedeflediklerini söyledi. Seyircisiz maçların çok keyifsiz geçtiğini ancak şartlar ne olursa olsun kazanmak için mücadele edeceklerini belirten Kaya, "Takımıma güveniyorum. Hava şartları futbola müsade ederse en iyi şekilde oyunumuzu sergileyip, istediğimizi alacağız" dedi.

İZMİR, (DHA)