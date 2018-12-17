TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Konya Anadolu Selçukspor'u son 9 dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden Menemen Belediyespor, şampiyonluk yolundaki rakipleri lider Tuzlaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yenilmesiyle devreyi mutlu bitirdi. Manisa BŞB'yi geçip yeniden 2'nci sıraya yükselen sarı-lacivertliler ile Tuzlaspor'un arasındaki 5 puan fark da 2'ye indi. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Suat Kaya, "Son haftada istediğimiz oldu. Hem Manisa'yı geçtik hem de puan farkını erittik. Tatile umutlu gireceğiz" dedi.

Ligin ikinci yarısında yeniden zirveyi ele geçireceklerine inandığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Ara dönemde takviye çalışmalarımız olacak. Daha güçlü bir ekiple ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Çok zorlu bir maraton bizi bekliyor. Son 2 sezonda şampiyonluğu kovaladık. Bu sene de en güçlü adaylardan biriyiz. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Selçukspor karşılaşması bir hayli zor geçti. Son dakikalarda golleri bulduk. Oyuncularımı kutluyorum. Belki ilk yarıda daha fazla puanlar toplayabilirdik ona rağmen yarıştan hiç kopmadık" yorumunu yaptı.