Menemen Belediyespor’da yeni başkan Tahir Şahin oldu

Menemen Stadı’ndaki toplantı salonunda düzenlenen kulüp genel kurulu, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Kongre divan heyetinin belirlenmesi için teklif beklendiği sırada, başkan adaylarından Fikret Uzun’un, "Divanın oluşmasından önce konuşulması gereken şeyler var." diyerek itiraz etmesi, gerginliğe neden oldu.

Uzun, 15 gün önce almaları gereken üye listesinin kendilerine bir gün önce teslim edildiğini, usulsüz üye kayıtlarıyla 147 olması gereken oy kullanacak kişi sayısının da 346’ya çıkarıldığını savunup, bu şartlarda kongrenin yapılamayacağını ileri sürdü.

Uzun’un kürsüden ayrılmaması üzerine arbede yaşandı. Kongrenin bir diğer başkan adayı Tahir Şahin’in araya girmesiyle Uzun’a söz verilirken, gerginlik polis müdürlerinin de telkinleriyle yatıştırıldı. Fikret Uzun’un divana yönetim için liste sunmaması üzerine seçime tek adayla gidildi. Kalan tek aday Tahir Şahin, Menemen Belediyespor’un yeni başkanı olarak seçildi.

Kulübün ismi ve logosu değişecek

Kongrede kulübün şirketleşerek Menemenspor Sportif Faliyetler AŞ. adını alması ve yeni logo belirlenmesi oy çokluğuyla kararlaştırıldı. Şirketin yüzde 99’luk hissesi, 249 lira 99 kuruş karşılığında yeni seçilen kulüp yönetimine devredildi.

Başkan seçilen Şahin, kırgınlıklara son verilmesini isteyerek, "El ele vererek Menemenspor’u Süper Lig’e taşıyalım. Gün birlik günüdür. Menemenspor yeni ismiyle siyasetten uzak şekilde herkesi kucaklayacak ve tüm Menemenlilerin takımı olacak." diye konuştu.