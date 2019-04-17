TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun bitimine 3 hafta kala 5 puan farkla birinci sırada bulunan Menemen Belediyespor’da yeni belediye yönetimi kulüpteki 30’a yakın çalışanı çekince kulüp onursal başkanının eşi mutfağa girip yemek yapmaya başladı.

Menemen Belediyespor Onursal Başkanı Tahir Şahin, “Yemeklerini bizzat mutfağa girip eşim yapacak. 15 yaşındaki çocukları aç bırakmak hangi vicdana sığar. Futbolcularımızı hiçbir şeyden eksik bırakmayacağız. 31 Mart seçimlerinin ardından belediyeden bir kuruş para istemedik, istemeye de niyetimiz yok” ifadelerini kullandı.

Menemen Belediyespor, son yıllarda 1. Lig biletini son anda kaçırıyordu.