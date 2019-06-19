Gökay ÖZALP/MENEMEN, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da 25 Mayıs'ta gerçekleşen genel kurulda başkan seçilen Tahir Şahin'e müjdeli haber geldi. Kulüp kurucusu Fikret Uzun'un açtığı dava sonucunda Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararı kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "25 Mayıs 2019 tarihinde yapılan genel kurulumuz sonrasında kulübümüz başkanlığına seçilen Sayın Tahir Şahin ve yönetim kurulumuza 31 Mayıs 2019 tarihinde mahkemece konulan tedbir kararı bugün Menemen 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kaldırılarak başkanımız Tahir Şahin ve yönetim kurulumuzun görevine devam etmesine karar verilmiştir" denildi.

Davayı açan isim olan Fikret Uzun ise kulübün zarar görmemesi adına tedbir kararının kaldırılması talebinin kendilerinden geldiğini söyledi. Kulübün işleyişinin aksamasını istemediklerini vurgulayan Fikret Uzun, "Ancak 25 Mayıs'taki kongrenin iptali ve kayyum atanması için açılan dava süreci devam ediyor. Sadece tedbir kalktı, bu zafer kazanıldı anlamına gelmesin. Futbol Federasyonu'nda lisans ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için bu talebi biz ilettik. Avukatımızın başvurusu sonrası tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi" diye konuştu.



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