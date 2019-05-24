İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Menemen Belediyespor yarın olağanüstü genel kurula gidecek.

Eski Belediye Başkanı aynı zamanda Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'in tek listeyle gireceği seçim saat 14.00'te İlçe Stadı'nda gerçekleştirilecek. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un Şahin'e karşı aday gösterdiği eski yöneticilerden, kulübün kurucusu Fikret Uzun ise üyelikten çıkarıldığı için aday olamayacak. Menemen Belediyespor yönetimi önce şirketleşme kararı alacak ve yönetim ibra edilecek. Ardından tek liste ile kongreye girecek Tahir Şahin açık oylamayla başkan seçilecek.

Kendisiyle birlikte 85 kişinin üyelikten çıkarıldığını ifade eden Fikret Uzun, 250 kişinin korsan bir şekilde kulübe üye yapıldığını söyledi. Kongrenin iptali için Menemen 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek davanın en kısa sürede sonuçlanacağını anlatan Uzun, "Kongre yapılsa dahi mahkemeden çıkacak sonuca göre seçim tekrarlanabilir. Biz hakkımızı yedirmeyiz" dedi. Şahin ise Menemen Belediyespor'un yeni bir sayfa açacağını ifade etti. Şahin, "Tarihimizde ilk kez 1'inci Lig'e çıktık. Menemen Belediyespor'un 1 kuruşunu dahi boşa harcamadık" cümlelerini kurdu.

