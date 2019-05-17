TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk ipini göğüsleyip tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya'nın ayrılışının ardından adaylar belirlenmeye başladı. 25 Mayıs'ta olağanüstü genel kurula gidecek yönetimin teknik adam Toprak Kırtoğlu ile temasa geçtiği ifade edildi.

Enerjisi yüksek ve başarıya aç bir çalıştırıcıyı göreve getirmek isteyen kurmayların Kırtoğlu'ndan olumlu yanıt aldığı vurgulandı. Onursal Başkan Tahir Şahin'in genel kurulda seçilmesi halinde Toprak Kırtoğlu ile sözleşme imzalayacağı bildirildi. Kariyerinde daha çok yardımcı antrenör olarak görev yapan Kırtoğlu, 2011-2012 sezonunda Altay'ı çalıştırdı.

DHA