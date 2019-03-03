Menemen Belediyespor'a ağır yenilgi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor, Kahramanmaraşspor deplasmanında farklı mağlup oldu.

03 Mart 2019, Pazar 14:28
- A +
Menemen Belediyespor'a ağır yenilgi

Rakibine 4-1 yenilerek sezonun en farklı mağlubiyetlerinden birini alan sarı-lacivertliler, lider Tuzlaspor'un Fethiyespor deplasmanında 2 puan kaybettiği haftayı kötü değerlendirdi. Tuzlaspor'un 1 puan gerisine düşen İzmir ekibinde teknik direktör Suat Kaya kötü bir futbol oynadıklarını söyledi. Kaya, "Girdiğimiz pozisyonlar da oldu ama çok farklı yenildik. Bu maçta dersler çıkaracağız. Önümüzde 10 final haftası var. Mutlaka yaşanan kaybı telafi edeceğiz" dedi.

Menemen Belediyespor hafta içi sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. 

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.