Rakibine 4-1 yenilerek sezonun en farklı mağlubiyetlerinden birini alan sarı-lacivertliler, lider Tuzlaspor'un Fethiyespor deplasmanında 2 puan kaybettiği haftayı kötü değerlendirdi. Tuzlaspor'un 1 puan gerisine düşen İzmir ekibinde teknik direktör Suat Kaya kötü bir futbol oynadıklarını söyledi. Kaya, "Girdiğimiz pozisyonlar da oldu ama çok farklı yenildik. Bu maçta dersler çıkaracağız. Önümüzde 10 final haftası var. Mutlaka yaşanan kaybı telafi edeceğiz" dedi.

Menemen Belediyespor hafta içi sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

DHA