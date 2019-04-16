Menemen Belediyespor zafer için gün sayıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya girilirken en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor'un bu hafta şampiyonluğunu resmen ilan etme ihtimali var.

Pazar günü düşme potasından uzaklaşmak isteyen Bandırmaspor Baltok'a konuk olacak sarı-lacivertliler kazanır, rakipleri Karagümrük ve Tuzlaspor puan kaybederse zafer İzmir ekibinin olacak. Menemen Belediyespor'u takibini sürdüren iki takımdan Fatih Karagümrük deplasmanda orta sıralarda yer alan Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlileri 6 puan geriden takip eden Tuzlaspor ise İstanbul derbisinde Pendikspor'a misafir olacak.

Menemen Belediyespor, rakiplerinin mağlup olması durumunda Bandırmaspor'la berabere de kalsa matematiksel olarak 1'inci Lig'e çıkmayı garantileyecek. Teknik direktör Suat Kaya, Bandırma'da çok kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Öncelikle biz kendi işimize bakacağız. Tüm konsantrasyonumuz sahada olmalı. Rakiplerimizin ne yapacağı ile ilgilenmeyeceğiz. Tamamen 3 puana odaklanacağız. Biz galip geldiğimiz sürece zaten şampiyonuz. Kalan 3 haftayı sağ salim bitirip ilçemize ve İzmir'e coşku yaşatmak istiyoruz" dedi.

Menemen Belediyespor, Fatih Karagümrük'e karşı ikili averajda üstün. Karagümrük'ü iki maçta da yenen Menemen, Tuzlaspor'a karşı ise ikili averajda geride.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)