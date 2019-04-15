Menemen Belediyespor sakin olacak

Önlerinde oynanmamış 3 maçın olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, "Camiamızın şampiyonluk özlemini iyi biliyorum. Benim yönetimimde son 2 yıldır zirveyi son haftalarda kaçırdık. Şimdi her şey istediğimiz gibi gidiyor ancak sakin olmalıyız. Maçlar oynanmadan kazanılmaz. İyi takımız, yönetimimiz hep yanımızda ve muhteşem bir taraftarımız var. Tüm unsurlar bizim lehimize. Bize düşen son 3 maçı alnımızın akıyla bitirip tarih yazmak" dedi.

Bu hafta konuk olacakları Bandırmaspor'un tehlikeli bölgeye yakın olduğunu ifade eden Kaya, "Rakibimiz de bir an önce alt sıralarla bağını koparmak isteyecek. O nedenle çok zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Herkes işini ciddiyetle yapacak. Pendikspor galibiyeti bize nefes aldırdı. Devamını getirip bir adım daha atmak istiyoruz. Dediğim gibi sahaya çıkmadan puanlar alınmaz, futbol şakaya gelmez. Futbolcularım da bunun bilincinde. Çok iyi hazırlanacağız. Rakiplerimiz ne yapar diye bakmayacağız çünkü tüm ipler bizim elimizde" yorumunu yaptı. İzmir ekibi Bandırmaspor deplasmanın ardından evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşacak ve sezonu dış sahada Konya Anadolu Selçukspor maçıyla kapatacak.

DHA