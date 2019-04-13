Menemen Belediyespor - Pendikspor: 2-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Etimesgut Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek zirve yarışında yaralar alan Menemen Belediyespor konuk ettiği Pendikspor'u yenip liderliğini sürdürdü: 2-1. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 6. dakikada Umut'la öne geçti: 1-0. Müsabakanın 37. dakikasında Oktay, Pendikspor'a beraberliği getirdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Menemen Belediyespor 78. dakikada Taşkın'ın penaltı golüyle galibiyete uzanmasını bildi. Bu sonuçla 64 puana yükselen İzmir ekibi en önemli rakipleri Tuzlaspor ve Manisa BŞB'nin berabere kaldığı haftada 6 puan öne geçti, bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakaladı.

6. dakikada Menemen Belediyespor öne geçti. Mustafa Şen'in sağdan ortaladığı topa Umut bomboş durumda kafayı vurdu: 1-0.

37. dakikada konuk takım skoru eşitledi. Ceza yayı üzerinde topla buluşar Oktay düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-1.

60. dakikada Pendikspor net bir pozisyondan yararlanamadı. Defansın arkasına atılan topla buluşan Gökhan müsait pozisyonda topu auta attı

78. dakikada Menemen Belediyespor penaltı kazandı. Okan'ın düşürülmesiyle kazanılan atışı kullanan Taşkın fileleri sarstı: 2-1.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Vural Gül (xx), Anıl Usta

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xx) - Rıdvan (xxx), Veli (xxx), Talha (xx), Ercan (xxx), Taşkın (xxx), Umut (xxx) (Dk. 80 Murat Erdemir x), Okan (xxx), Mahmut (xx) (Dk. 55 Tayfun xx), Mustafa Şen (xxx), Hüseyin (xx) (Dk. 70 Ali xx)

PENDİKSPOR: Emre (x) - Fatih (xx), Süheyl (x), Ömercan (xx), Mehmet (xx), Erdem (xx) (Dk. 72 Berkan x), Batuhan (x), Mahmut Caner (xx), Ahmet (x) (Dk. 35 Gökhan x), Oktay (x), Ozan (xx) (Dk. 65 Okan x)

GOLLER: Dk. 6 Umut, Dk. 78 (P) Taşkın (Menemen Belediyespor) - Dk. 37 Oktay (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Veli, Talha (Menemen Belediyespor) - Batuhan, Fatih, Süheyl (Pendikspor)

Erhan KASIRGA / MENEMEN, (DHA)