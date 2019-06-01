Menemen Belediyespor kayyuma gidiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da şok bir gelişme yaşandı.

Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi 25 Mayıs'ta Tahir Şahin'in başkan seçildiği kongreye ilişkin ihtiyati tedbir kararı aldı. Böylece Şahin'in başkanlığı ile sonuçlanan genel kuruldaki tüm kararlar askıya alındı. İlk duruşmaya kadar da Tahir Şahin'in başkanlığı düşmüş oldu. Kulübün kurucusu Fikret Uzun, genel kurul öncesi kulübe korsan üyelerin yapıldığını ve seçimin usulsüz olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Kongrenin iptali ve kayyum atanması isteği ile 29 Mayıs'ta Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurduk. Şahin yönetimi meşru değil. Haklı sebeplerimizi ortaya koyduk ve mahkeme bunu gördü" dedi.

Fikret Uzun, genel kurulda alınan kararların ve Tahir Şahin'in başkanlığının yargı sürecine kadar geçersiz olduğunu belirtti. Uzun, "Seçimde Menemen Belediyespor'un adı ve logosu da değiştirilmişti. Bunlar da geçerli olmayacak. Artık o kongrede alınan kararların hiçbir idari hükmü kalmadı. 2'nci defa mahkemeye gittik. Dava sonuçlanana kadar Menemen Belediyespor'u eski yönetim de yönetemeyecek. Kulübe yeni bir genel kurula kadar kayyum atanacak. Kulübe korsan bir şekilde üye yapılan 250 kişinin üyeliğinin iptali için de başvurumuzu yaptık. Mahkeme Ramazan Bayramı'ndan sonra nihai kararını verecek" ifadelerini kullandı.

