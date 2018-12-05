Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor’a konuk olacak. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Kasımpaşa son maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Menemen Belediyespor karşısında ilk maçta avantajlı skoru almak istiyor.

Menemen Belediyespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

6 Aralık Perşembe günü Menemen İlçe Stadı’ndaki karşılaşma, saat 17.00’de başlayacak. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Spor Toto Süper Lig’de 26 puanla ikinci sırada yer alan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Batman Petrolspor’u eledi.

Menemen Belediyespor ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada Maltepespor ve Zonguldak Kömürspor’u saf dışı bıraktı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 18-19 ya da 20 Aralık’ta İstanbul’da oynanacak.