Menemen Belediyespor kabus yaşadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut Belediyespor'a 3-2, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ise 5-1 yenilen lider Menemen Belediyespor, şampiyonluk yolunda 5 günde adeta kabus gördü. Şampiyonluk yarışında final maçlarına çıkan sarı-lacivertliler alınan ağır yenilgilere rağmen liderlikten kopmadı. Rakipleri Tuzlaspor ve Fatih Karagümrük'ün de puanlar kaybetmesiyle teselli bulan Menemen Belediyespor, bitime 4 hafta kala 4 puan farkla liderlik koltuğunu korudu.

Teknik direktör Suat Kaya ise bir an önce toparlanacaklarını dile getirdi. Kalan 4 haftaya en ciddi şekilde hazırlanacaklarını kaydeden Kaya, "Seri yenilgiler moralimizi bozsa da yeniden ayağa kalkmasını biliriz. Şu an tüm ipler bizim elimizde. Oynayacağımız 4 maçın 3'ünü kazansak dahi şampiyonuz. Etimesgut ve Manisa BŞB maçlarını unutacağız" dedi.

Kalan maçlarda Pendikspor, Bandırmaspor (D), Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu'yla (D) karşılaşacak İzmir ekibi, hata yapmadığı takdirde tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkacak.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)