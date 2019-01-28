Menemen Belediyespor haftayı karlı kapattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği deplasmanında gol şov yaptı. Bu sezon dış sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler Veli (2), Mustafa (2), Rıdvan ve Tayfun'un golleriyle rakibini 6-1 yenerek lider Tuzlaspor'un yenildiği haftayı çok karlı kapattı. Tuzlaspor'la arasındaki puan farkını 1'e indiren İzmir ekibi, amansız takibini sürdürdü.

Teknik direktör Suat Kaya, çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Henüz 4. dakikada geriye düşmelerine rağmen çabuk toparlandıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "İlk yarıyı 3-1'lik avantajla bitirdik. İkinci devrede de hücumda çok iyi işlere imza attık. Tuzlaspor'un kaybettiği haftayı böyle bir skorla kazanmak bize moral verdi. İnanıyorum ki en kısa zamanda hak ettiğimiz yerde, zirvede olacağız" dedi.

Menemen Belediyespor bu hafta evinde Tokatspor'la karşılaşacak.