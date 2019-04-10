Menemen Belediyespor fırsatı kaçırmayacak

Teknik direktör Suat Kaya, cumartesi günü evlerinde Pendikspor'u yenip şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşacaklarını belirterek, "Bu hafta sahadan kesinlikle galibiyetle ayrılmalıyız. Rakiplerimizden Tuzlaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor birbiriyle oynayacak. Fatih Karagümrük ise düşme hattında bulunan ve kurtuluş mücadelesi veren Konya Anadolu Selçukspor'la karşılaşacak. Rakiplerimizden en az birisi mutlaka kayıp yaşayacak. Biz kazanırsak son 3 haftaya çok avantajlı gireriz. Yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik. Artık toparlanma zamanı. Pendikspor müsabakası milat olacak" diye konuştu.

Öte yandan hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde sol bek Alberk cezalı durumda.

DHA