Menemen Belediyespor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ikinci sıradaki Menemen Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kaldı: 0-0.

Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen sarı lacivertliler zirve yarışında yara aldı. Bu sonuçla 36 puana yükselen İzmir ekibi maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepti. Üst sıralarda yer alan Karagümrük ise puanını 34'e çıkardı.

14'üncü dakikada Mustafa'nın sağdan ortaladığı topa kale dibindeki Hüseyin dokundu ancak Karagümrük kalecisi Tarık topu kontrol etti.

29'uncu dakikada Mustafa'nın kafayla indirdiği topa Mahmut sert vurdu. Top üstten oyun alanını terk etti.

31'inci dakikada Hüseyin'in şutunda defanstan seken topu bekletmeden kaleye gönderen Mustafa'nın şutunda yan direk gole izin vermedi.

71'inci dakikada seri çalımlarla Menemen ceza alanına sokulan Turgut'un şutunda kaleci Necati son anda topu çeldi.

75'inci dakikada Umut sağdan ortaladı, Mahmut topun gelişine vurdu ancak pozisyondan sonuç gelmedi.

80'inci dakikada Mustafa'nın ortasında Ali kafayı vurdu, top yandan dışarı çıktı.

81'inci dakikada Karagümrük atağında Ufuk'un şutunda top üst direkten döndü.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve müsabaka başladığı gibi sona erdi.