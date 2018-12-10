Menemen Belediyespor ağır yaralı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Şanlıurfaspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Menemen Belediyespor, zirve yarışında ağır yara aldı. Son 5 haftada sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler toplamda 9 puan kaybederek 3'üncü sıraya kadar geriledi. Grupta uzun süre yarışı önde götürdükten sonra devrenin bitimine 1 hafta kala lider Tuzlaspor'un 5 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, alınan yenilgiden gerekli dersleri çıkaracaklarını söyledi.

Bu hafta sahalarında Konya Anadolu Selçukspor'la karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Suat Kaya, "İlk yarıyı mutlaka galibiyetle bitirmeliyiz. Ara transfer döneminde hamleler yapacağız. Bunun için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Camiamızın bizden beklentileri büyük. Asla yarışı bırakmayacağız. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Şanlıurfaspor yenilgisi artık geride kaldı. Yeniden toparlanacağız" yorumunu yaptı.

İZMİR, (DHA)