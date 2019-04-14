TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Pendikspor'u 2-1 yenerek 2 maç sonra galip gelen Menemen Belediyespor, en önemli rakipleri Tuzlaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un berabere kalmasıyla son 3 haftaya rakiplerinin 6 puan önünde lider girdi. Yıllardır kovaladığı şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaşan sarı-lacivertliler, Pendikspor karşılaşması sonunda büyük sevinç yaşadı. Önemli avantajı elinde bulunduran İzmir ekibi geri sayıma geçerken, teknik direktör Suat Kaya şampiyonluk ipini göğüsleğip kulüp tarihinde ilki yaşayacaklarını söyledi.

Pendikspor'u yenerek kara bulutları dağıttıklarını ifade eden Kaya, "Artık sezonun bitimine az kaldı. Maalesef üst üste 2 maçımızı kaybettik, kazansaydık şampiyonluğumuzu erkenden ilan edecektik. Her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Son 2 yılda zirveyi son haftalarda kaybettik. Bu kez böyle bir üzüntü yaşamayacağız. Hepimiz inandık. Camia ve taraftar kenetlendi. Ligi en üstte bitirip tarihimizde ilk defa 1. Lig'de mücadele etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Menemen Belediyespor kalan 3 haftada Bandırmaspor Baltok (D), Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor'la (D) karşı karşıya gelecek.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)