Manchester City, dün kendi sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup ederek rakibinin namağlup unvanına son verirken maç sonrası çok konuşulan bir olay yaşandı.

City'nin puan farkını 4'e indirerek şampiyonluk yarışına tutunduğu maç sonrası takımın yıldız isimlerinden Benjamin Mendy, ilk golü atan Sergio Agüero'ya "Seni eşinden bile daha çok seviyorum kardeşim." şeklinde bir tweet gönderdi.

Sosyal medyayı sallayan bu tweet'e Arjantinli forvetin cevabıysa "Ben de kardeşim. Seni seviyorum." şeklinde oldu.

Kasım ayında sol dizinden ameliyat edilen Mendy, bir süredir takımdaki yerini alamıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler