Menajerinden flaş Sacha Boey açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi yenen Galatasaray , puan farkını 4'e yükseltti. Sarı-Kırmızılı ekipte bir yandan derbi galibiyeti sevinci yaşanırken bir yandan da yaklaşan transfer dönemi nedeniyle hareketli günler yaşanıyor.





Mertens'in yerine Yusuf Demir

Aslan'da sıra Yusuf Demir'e geldi. Sezon başında 6 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, yabancı statüsünde sayılması nedeniyle bir türlü beklediği şansı bulamadı. Geniş kadroda fazla süre alamayan Berkan Kutlu ve Barış Alper gibi isimleri bir şekilde takıma yeniden kazandırmayı başaran teknik direktör Okan Buruk'un sıradaki hedefi ise Yusuf Demir.





Icardi kalıyor

Galatasaray'da yakaladığı çıkışın ardından eski kulübü Inter ile Atletico Madrid'in dikkatini çekmeyi başaran Icardi için PSG'nin 30 milyon Euro gibi bir beklenti içinde olduğu ortaya çıkınca Aslan geri adım atmıştı. Ancak deneyimli yıldız Galatasaray'ı ve İstanbul'u çok sevince, kulübün "Burada devam et" teklifine de olumlu yanıt verdi. Şimdi Sarı-Kırmızılılar'ın PSG'yi ikna etmesi gerekiyor. Bunun için de Arjantinli santrforun 1 sezon daha kiralanması konusunda Fransızlar'a yeni bir teklif yapılacak.

Boey'in menajeri konuştu

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla takımın çıkışında büyük rol oynayan ve transferin gözdesi olan Sacha Boey ile ilgili Icardi, Mertens ve Torreira’yı Türkiye’ey getiren ünlü menajer George Gardi açıklamalarda bulundu. Adı birçok kulüple anılan 22 yaşındaki oyuncu ile ilgili olarak Gardi İtalyan basınına şunları söyledi:

“Sacha Boey günümüzün Futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Bugün Avrupa’da onun gibi futbolcuları kadronuza katabilmek için ekonomik olarak büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor. Galatasaray formasını giyip, oynamak kolay değil. Bunun için büyük bir karakterinizin, öz güveninizin olması gerekiyor. Birçok kişi bunu başaramadı. İtalya’dan da teklifler var. Ancak yalnızca doğru koşullar altında hareket edecek.”



