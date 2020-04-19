Mundo Deportivo’ya röportaj veren menacer, “Alex’e büyük bir ilgi var. Bu doğru. Ancak şimdilik Real Madrid ve Sevilla’dan resmi teklif gelmedi”dedi. Sörloth’un durumuyla ilgili bilgi veren Wivestad, “Trabzonspor sezon başında ekonomik bir anlaşma yaptı. 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var ve bu miktarın ödenmesi kaçınılmaz” ifadelerini kullandı. Trabzonspor’da toplam 25 gol atan Sörloth ile Bayern Münih, Napoli, Milan, Lyon gibi kulüpler de ilgileniyor.