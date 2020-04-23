Beşiktaş'ın Altınordu'nun başarılı sağ beki Ömer Uzun'u transfer etmek istemesi sezon başı gündemi uzun süre meşgul etmişti. Altınordu yetkililerinin Kerim Alıcı için Siyah-Beyazlılardan 1 milyon Euro bonservis ücreti + sonraki satıştan %25 pay talep etmesinin ardından transferin gerçeklemediği iddia edilmişti.

Kerim Alıcı'ya Beşiktaş'ın da aralarında olduğu İstanbul kulüpleri ve yurt dışından teklif geldiğini söyleyen menajer Ömer Uzun, şöyle konuştu:

"Geçen senenin TFF talimatlarından sonra kulüplerin belli harcama limitleri var. Dolayısıyla rakamlar genel anlamda son derece düşüktü. Sonuçta Altınordu, bu oyunculara ciddi yatırımlar yapıyor. Oyuncuların da hem doğru kulübe gitmesi hem de sonraki satışıyla ilgili doğru hamleler yapmak istiyor. Geçen sene gerçekleşmedi. Onun dışında Portekiz'den, Fransa'dan kiralık, opsiyonlu teklifler oldu. Ben Kerim'in ilerleyen süreçte yurt dışına ya da büyük kulüplere gideceğini düşünüyorum. O potansiyeli var çok net olarak."

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