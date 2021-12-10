Menajer Yüksel Demir: Türk futbolunda ibre yukarıları gösteriyor

Menajer Yüksel Demir, Türk futbolunun röntgenini çekti. Demir; Türk futbolunun geçmiş yıllardan, bugüne olan gelişiminden ve yabancı futbolcuların Süper Lig'e bakış açısından birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Şimdi söz Yüksel Demir'de...

"Gerek takımlar bazında gerekse milli takım seviyesinde Türk Futbolu son 20 yıllık bir süreçte pek çok başarıya imza atmıştır. Örneğin, 2000'de Galatasaray 'ın UEFA Kupası'nı kazanması ile 2002'de Milli Takımımız'ın Dünya 3.’sü olması Türk futbol tarihi açısından açık ara en büyük başarılardır. Milli takımımızın Avrupa 3.sü olması da böyle bir başarının ürünüdür. Türk futbol ligleri de eskiye oranla bugün çok daha kaliteli. Bugün pek çok yabancı futbolcu Türkiye’ye rahatlıkla gelebiliyor, Türk takımlarında çok rahat top koşturabiliyor. Bu durumda Türk futbolunun geleceğinin parlak olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Menajerliğini yaptığım futbolcuların görüşlerinden ve yaptığım gözlemlerden hareketle Türk Futbol Ligi, artık istenilen talep edilen bir lig. Yabancı oyuncular artık Türkiye'ye daha bir istekli geliyorlar. Özetle Türk futbolunda ibre yukarıları gösteriyor."

'Anadolu takımları da yukarılara...'

"Anadolu takımları da her geçen gün büyüklerle olan farkı eritiyor. Böylece onların da lige renk katacak takımlar olduğunu düşünüyorum. Örneğin Bursaspor ’un şampiyonluğu futbolumuz adına çok önemliydi ama devamı gelmedi. Gönül ister ki daha çok Anadolu takımı şampiyonluk yarışına katılsın. Daha eğlenceli, daha rekabetçi ve daha zevkli bir lig olsun. İlerleyen dönemlerde doğru yapılanmalarla Anadolu takımlarının da daha çok yukarılarda yer alacağına inanıyorum."

'Alt liglerde gençler keşfetmeyi düşünüyorum'

"Bu rekabette alt ligler de çok önemli. Her ne kadar yabancı futbolcuların, Türkiye'ye gelmesi kolaylaşsa da ben daha çok alt liglerde genç oyuncular ile ilgilenmeyi düşünüyorum. Keşfettiğimi genç yetenekleri ise Türk futboluna kazandırmayı hedefliyorum. Bunun dışında birlikte başarılı olabileceğimize inandığım her futbolcu ile rahatlıkla çalışabilirim. Getirdiğimiz oyuncuların hepsi burada mutlu. En önemli olan durum da bu elbette."



