Futbolda kulüplerin transfer yarışı olduğu gibi, menajerler arasında futbolcu yarışları yaşanıyor. Hangi menajer, hangi oyuncuyla anlaştı, hangi menajer, hangi yıldızı başka menajerin elinden kaptı gibi gelişmeler de meydana geliyor.

Bu duruma son örnek ise menajerler Ahmet Bulut - Necdet Ergezen arasında yaşandı. Kısa süre önce Beşiktaş forması giyen oyuncusu Dorukhan Toköz'ü menajer Ahmet Bulut'a kaptıran Necdet Ergezen rövanşı aldı... Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak gibi isimlerin temsilciliğini yapan Ergezen de, Bulut'la sözleşmesi bitecek olan Erce Kardeşler ile hemen anlaştı. Trabzonspor 'un başarılı file bekçisinin, Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda Avrupa'ya gitmesi halinde takımın birinci kalecisi olması bekleniyor.

Safa Can Konuksever