Menacer önerisi: Victor Ruiz

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılan Victor Ruiz, Galatasaray’a önerildi...Luyindama ve Marcao’nun olası transferleri sonrasında stoper arayışında olan Sarı-Kırmızılılar henüz menacerlere İspanyol savunmacı için kararını bildirmedi. 31 yaşındaki oyuncunun, Siyah-Beyazlılar’dan aldığı 1.8 milyon Euro’luk maaşına yakın bir teklif karşılığında Aslan’a ‘evet’ diyebileceği gelen haberler arasında.