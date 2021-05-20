NBA’de lig konferanslarında Play-Off’a kalacak son takımları belirleyecek Play-In maçlarına devam edildi. Batı Konferansı’nı 9. sırada bitiren Memphis Grizzlies ise konferans 10’uncusu San Antonio Spurs’u 100-96 yenerek Play-Off’a kalma yolunda ilk adımı attı.

Dillon Brooks’un 24 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist, Jonas Valanciunas’ın da 23 sayı, 23 ribaunt ve 1 asistlik katkıları Grizzlies’ı galibiyete taşıdı.

Spurs’te ise DeMar DeRozan ve Rudy Gay’in 20’şer, Jakob Poeltl ile Dejounte Murray’in de 10’ar sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Grizzlies, Play-Off’a katılabilmek için Lakers’a kaybeden Warriors ile final maçına çıkacak. Bu maçın kazananı, Play-Off’larda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşecek.



