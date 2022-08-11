Barcelona'dan geleceği tartışma konusu olan Memphis Depay'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre Barcelona'dan ayrılması gündemde yer alan Memphis Depay, son günlerde ortaya çıkan iddiaların aksine Tottenham'ın gündeminde yer almıyor.

Türkiye'den ilgi vardı

Türkiye'den de iki kulübün Hollandalı yıldız ile ilgilendiği aktarılırken İtalyan devi Juventus'un transferde favori olduğu belirtiliyor.

2 yıllık sözleşme

Haberin detaylarında ise Juventus'un, Depay'ın temsilcileri ile anlaşmaya yakın olduğu, İtalyan ekibinin futbolcuya yıllık 5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiği de ileri sürüldü.

Galatasaray iddiaları

Yıldız futbolcunun ismi ülkemizden Galatasaray ile transfer iddialarında yer almış, Sarı-Kırmızılı ekibin Depay’ın yeşil ışık yakması durumunda teklif yapacağı belirtilmişti.

Barcelona kariyerinde beklentilerin altında kalan Memphis Depay, 38 maçta 13 gol ve 2 asistle oynamıştı.

28 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en verimli günlerini Lyon'da geçirirken Fransa'da 178 maça çıkmış ve 76 gol - 5 asistle oynamıştı. Hollanda Milli Takımı'yla ise 80 maçta görev alan Depay, 42 gol kaydetmeyi başardı.



