Memphis Depay, Barcelona ile anlaştı

Barcelona, yeni teknik direktörü Ronald Koeman'ın bir süredir kadrosunda görmek istediği Hollandalı oyuncu Memphis Depay'in transferini bitiriyor. Lyon'un sportif direktörü Juninho Pernambucano, Depay'in gün içinde Barcelona'ya imza atmasını bekliyor.

Ronald Koeman'ın çok istediği isimler arasında yer alan Depay, takımı Lyon'un pazar gecesi Marsilya ile oynadığı maçın kadrosuna da alınmamıştı.

Telefoot'a konuşan Juninho ise sezon sonu sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki Hollandalı yıldızın, Barcelona ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Başkan Jean-Michel Aulas, daha önce Aouar ve Depay'in takımda kalacaklarını belirtse de Hollandalı yıldızın, transferin son gününde Barcelona'ya imza atacağı iddia ediliyor.