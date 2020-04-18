Dünya çapında en fazla ölüme sebep olan hastalıkların birincisi kalp ve damar hastalıkları olup, ikinci sırada yer alanı ise kanserdir. Çağın hastalığı şeklinde tanımlanan ve çok zorlu tedavi süreçlerini gerektiren bir rahatsızlıktır.

Meme kanseri nedir?

Meme dokusunda bulunan süt kanallarının içinde ya da süt bezlerinde kanser hücrelerinin oluşumu ve artması, meme kanseri şeklinde isimlendirilir. Bu kanser çeşidinde, kötü huylu hücrelerinin oluşması ve çoğalması başta çok yavaş şekilde ilerler. Bu yüzden gereken testlerin belirli aralıklarda yapılması erken tanı konusunda önemlidir.

Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Uzun seneler boyu belirti vermeden sinsi sinsi ilerleyen hastalık, evresi ilerledikçe belirtileri şu şekildedir.

- Meme ağrıları,

- Meme başından akıntıların gelmesi,

- Koltuk altı veya göğüste ele gelen şişlik,

- Kilo kaybı,

- Meme ucunda yara oluşumu, kızarıklık,

- Meme başında şeklin bozulması, renk değişimi ve çökme,

- Meme başında egzama benzeri olan soyulmalar ve deri döküntüsü,

- Halsizlik, yorgunluk şeklindedir.

Meme kanseri sebepleri nelerdir?

Meme kanserinin oluşmasına çevresel ve genetik faktörler etkilidir. Ailesinde meme kanseri hikayesi bulunan kişilerde bu hastalığa yakalanma ihtimali başka kişilere oranla daha yüksektir.

- İlerleyen yaş,

- Obezite,

- Sigara ve alkol tüketimi,

- Sebze ve meyve tüketimin az olması,

- Erken yaşta adet görme,

- Radyasyona maruz kalmak,

- Yetersiz spor ve fiziksel aktivite,

- Kanserojen gıdaların yaygın tüketilmesi şeklindedir.

Meme kanseri türleri nelerdir?

Meme kanserinin çeşitleri, kanser tanısı konulan hastalardan alınan biyopsi neticesinde belirlenmektedir. Kanser türleri;

Duktal Karsinom: Süt kanalları içinde bulunan hücrelerde ortaya çıkan meme kanseri çeşididir. Eğer sadece süt kanallarında gelişmiş ise "Duktal Karsinom In Situ", süt kanallarının dışına da yayılmışsa

"Invaziv (Yayılmacı) Duktal Karsinom" şeklinde isimlendirilir.

Lobüler Karsinom: Meme lopçukları içinde kanser hücrelerinin oluşması ve yayılımı olarak gelişen meme kanseri çeşididir.

Bunların yanı sıra medüller, papiller, tübüler, metaplastik, müsinöz gibi meme kanseri çeşitleri de bulunur.

Meme kanseri tanısı nasıl yapılır?

Rutin kanser taramasında ya da meme kanseri bulguları ile sağlık kurumlarına başvuran hastalarda yapılacak olan kimi teşhis testleri ile hastalığın tanısı kolayca koyulabilir. Süreç ilk önce fiziksel muayene şeklinde başlar. Doktor bakımından gerekliği görüldüğü vaziyetlerde meme kanserinin tanı konulmasıyla genel olarak aşağıdaki metotlar kullanılır;

Biyopsi,

Mamografi,

Manyetik rezonans görüntüleme,

Bilgisayarlı tomografi,

Ultrason şeklindedir.

Meme kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Meme kanseri tedavisi; hastalığın türü, evresi ve hastanın duyarlık seviyesi gibi birçok unsura bağlı şekilde şekillenmektedir. Meme kanseri tedavileri;

Kemoterapi: Meme kanseri konusunda kemoterapi, en fazla kullanılan tedavi metotlarından bir tanesidir. Bu tedavi uygulanırken kanserli hücreler, kimyasal ilaç yardımı ile yok edilmeye çalışır.

Radyoterapi: Kemoterapi uygulamasından farklı şekilde bu tedavide, kanserli hücreler radyasyonla yok edilir.

Hormonal tedavi: Kanser hücrelerinin büyüyerek çoğalmasında etkili olan hormonların baskılanması biçiminde uygulanan tedavi metodudur.

Cerrahi Operasyon: Kanser hücrelerinin yaygınlık gösterdiği yerin cerrahi operasyon ile çıkarılması biçiminde gerçekleşmektedir. Meme kütlesinin alınması lumpektomi, meme dokusunun dışında komşu dokulardan da belli alanların alınması ise mastektomi operasyonu şeklinde bilinir.

Erken tanının hayati önem taşımış olduğu meme kanserinde, mevcut olan hastaların tedavisi gibi koruyucu tedavi de önemli olmaktadır. Memede kanser oluşumunun tespit edilmesi hedefiyle kadınlar, her ay mutlaka olarak kendi kendilerine elle muayene uygulayıp meme bölgesinde herhangi kitlenin olup olmadığını kontrol etmeli.

Bunun yanı sıra menopoz sonrası sürecindeki kadınlar başta olmak üzere bütün kadınlar altı ayda bir mamografi çektirmelidirler. Yapılan testlerin neticesinde meme kanseri teşhisi olan kadınlarda, doktor tarafından tavsiye edilen plan çerçevesinde hemen tedavi uygulanarak kanserin ve yol açmış olduğu problemlerin önüne geçilmektedir.



