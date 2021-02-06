Hem sinema dünyası hem de futbol dünyasının bilinen isimleri arasında yer alan Memduh Ün, kariyeri başarılarla dolu önemli isimlerden biridir. Her ne kadar Yeşilçam üzerinden tanınmış olsa bile aynı zamanda fazla olmasa da futbol kariyeri de bulunmaktadır. Beşiktaş'taki futbol kariyerinin ardından sinema dünyasına geçiş yapan ve Yeşilçam'da önemli başarılar gösteren Memduh Ün, pek çok kişinin de merak ettiği en önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Hem yapımcı hem de oyuncu olarak farklı filmlerde oynayan Memduh Ün, Türkiye'nin en çok bilinen isimleri arasında geliyor.

Memduh Ün nereli?

En çok merak edilen konular içerisinde Memduh Ün nereli sorusu gelmektedir. Memduh Ün 14 Mart 1920 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını da yine İstanbul'da geçiren Memduh Ün, ailesinin maddi durumunun yeterli olmaması ile neredeyse üniversite hayatına veda ediyordu. Tam bu dönemde başvurduğu bir yurt üzerinden aldığı burs ile beraber, Tıp Fakültesi bölümüne giriş yaptı ve okumaya başladı. İstanbul doğumlu olan Memduh Ün aynı şekilde Üniversite hayatını da bu şehirde geçirdi.

Memduh Ün kaç yaşında, ne zaman vefat etti?

14 Mart 1920'de İstanbul'da doğan Memduh Ün, 16 Ekim 2015 tarihinde Bodrum'da hayata gözlerini yumdu. 95 yaşında hayatını kaybeden başarılı isim, Türk tarihine hem futbol hem de sanat açısından önemli bir damga vurdu. Özellikle sinema dünyasındaki önemli başarıları ile ön plana çıkan isim, aynı zamanda Fatma gireyim en büyük aşkı olarak bilinmektedir. Zira Fatma Girik ile beraber 56 yıllık bir evlilik hayatı sürdürdüler. Yeşilçam ile beraber futbol dünyasına kattığı faydalar üzerinden, elini neye atsa başarılı olan önemli isimlerden biridir.

Memduh Ün hangi takımlarda oynadı?

Memduh ün denince her ne kadar akla ilk olarak Yeşilçam gelse bile, aslına bakılırsa futbol kariyeri de oldukça önemlidir. Ortaokul zamanlarında futbola başlayan ve futbolu çok seven Memduh Ün, özellikle 1940-1942 senelerinde Beşiktaş'la transfer oldu ve oynadı. O dönemde Beşiktaş şampiyonluk yaşayan isimler arasında yer alıyor.

Beşiktaş oyuncusu iken aynı zamanda 1941 yazında Ankaraspor takımında da oynayan Memduh Ün, 1942-43 sezonu içerisinde Ankara liginde şampiyonluk yaşadı. Daha sonra 1946 yılında askere gitmesi ile beraber, futbolun ardından Yeşilçam'a yöneldi ve sinema dünyasında çok önemli bir isim haline geldi.

Memduh Ün futbola 1943 ile 1945 yılları arasında veda etti ve bir daha oynamadı. 16 Ekim 2015 yılında Bodrum'da gözlerini hayata yuman Memduh Ün’ün o dönem ne kadar maaş aldığını bilmiyor. Özellikle 1940'lı yıllarda Türkiye ligi tam olarak oturmadığı için farklı şekillerde turnuvalar düzenleniyordu. Bu doğrultuda futbolun o dönem çok fazla gelişmemesi ile beraber alınan maaşta parçalar halindeydi.

Memduh Ün Yeşilçam hayatı

Yeşilçam hayatına ilk önce oyuncu olarak başlayan Memduh Ün, 1947 senesinde ilk sinema filminin başrolü üstlendi. Kariyerine jön olarak başlayan usta sanatçı, daha sonra 1960'lı yıllara kadar yönetmen olarak çok önemli başarılar gösterdi.

Özellikle melodram ve polisiye filmleri ile döneme damgasını vuran ünlü yönetmen, pek çok önemli başarı ile beraber ödüller de kazandı. 60'lı yılların bitimi ile beraber yapımcılığa ağırlık veren Memduh Ün, bu dönemde pek çok önemli filme imza atarak adını Türk sinemasına altın harflerle yazdırdı. Özellikle 1960'lı yıllarda tanıştığı Fatma Girik ile beraber 56 yıllık birlikteliği üzerinden, pek çok insanın gıpta ettiği önemli isimlerden biridir. Aynı zamanda sinema tarihinde bir mihenk taşı olarak pek çok ismin de büyümesini sağladı.