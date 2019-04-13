Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 28. haftasında derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi futbol hayatını Brezilya'da sürdüren Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Sarı-Kırmızılı takımda forma giydiği dönemde taraftarın gönlünde taht kuran Melo, "Kalbim sizinle Aslanlarım,unutmayınki Kupa kaldırdığımız yerdesiniz...İnanıyorum ki Şampiyonluğumuzu kutladığımız yerde bir de galibiyet kutlayacaksınız " ifadelerini kullandı.

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Melo ayrıca Kadıköy'de kazandıkları şampiyonluk sonrası çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.