Melo'dan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj var!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

13 Nisan 2019, Cumartesi 17:01
- A +
Melo'dan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj var!

Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 28. haftasında derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi futbol hayatını Brezilya'da sürdüren Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Sarı-Kırmızılı takımda forma giydiği dönemde taraftarın gönlünde taht kuran Melo, "Kalbim sizinle Aslanlarım,unutmayınki Kupa kaldırdığımız yerdesiniz...İnanıyorum ki Şampiyonluğumuzu kutladığımız yerde bir de galibiyet kutlayacaksınız " ifadelerini kullandı.

Bu haberi de okudularFenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Derbide kimler oynayacak)

Melo ayrıca Kadıköy'de kazandıkları şampiyonluk sonrası çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.