Melo: VAR olsaydı yarı finaldeydik

Instagram hesabından canlı yayın yapan ve soruları yanıtlayan Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, “Türkiye’de rakibinin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, tarihe geçtim. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük kulübü” dedi. “Juventus mu, Galatasaray mı” sorusuna, “Tabii ki Galatasaray... Galatasaray benim kalbimde. Geri dönmeyi de çok isterim” cevabını veren Melo, unutamadığı maç olarak, 2013’teki Real Madrid rövanşını hatırlattı: “Real Madrid’i 3-2 yendiğimiz maçı unutamıyorum. İki tane geçersiz gol attılar. O zaman VAR olsaydı, biz Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselirdik.”

‘Oğlum sürekli çay içiyor’

Avrupa’da edindiği yemek kültüründen de bahseden Melo, “İtalya’da yemek yapma yeteneğimi pek geliştiremedim. Her gün şarap içiyordum, başka bir şey yoktu. Türkiye’nin en iyi şeyi çay. Çayı çok seviyorum, her gün çay içiyorum. Oğlum Türkiye’de doğdu ve uyumadan önce sürekli çay içiyor” dedi. Yıllar önce Dünya Kupası’nı kazanmayı çok istediğini kaydeden Brezilyalı oyuncu, dünyanın en iyi futbolcusu olarak Messi’yi işaret etti ve “Messi inanılmaz. En iyisi o” ifadesini kullandı.