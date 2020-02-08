Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sol bek Dario Melnjak ile nikah tazeledi. Transfer döneminde özellikle adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat oyuncu ile Ç.Rizespor 2022 yılına kadar kontrat imzaladığı açıklandı.

Süper Lig kariyerinde 36 maçta 6 gol attı

Geçen sezon devre arasında Ç.Rizespor'a gelen ve Hırvatistan Milli Takımı'na kadar yükselen Dario Melnjak, ligde oynadığı 36 maçta attığı 6 golle ön plana çıkmıştı.