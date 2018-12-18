Fenerbahçe BEKO’nun İtalyan oyuncularından Nicolo Melli, ülkesinin basınından La Giornata Tipo’ya açıklamalarda bulundu.

Geldiği günlerde İstanbul’a pek de ısınamadığını kaydeden Melli, “İstanbul benim için sürpriz oldu. Başta şehir çok da ilgimi çekmedi ama daha sonra fikrim değişti ve bu da benim için bir ders oldu. Ama Milano‘da oynarken Bamberg‘e gittiğimde de asla gidip orada oynamayacağımı söylüyordum. Ama beklediğim gibi olmadı. Bu yaz orada bıraktığım arkadaşlarımın yanına gidip 10 gün kaldım orada. Önyargı sahibi olmak asla doğru değil ve bunu da yaşayarak öğrendim. Burada salona 10 dakika uzakta yaşıyorum tüm takım arkadaşlarım gibi. Zira trafik cehennem gibi ve böylece maçlara, antrenmanlara veya diğer toplantılara geç kalma riskim olmuyor,” şeklinde konuştu.

Ayrıca ülkemizdeki ve kulüpteki ekonomik durumla ilgili de konuşan Melli, şunları söyledi:

“Ekonomik durum bizi bir anlamda teğet geçti. Geçen sezon ödemelerde bazı gecikmeler oldu ama ciddi bir şey değildi ve bu sezon da günü gününe ödemeler yapılıyor. Bu sebeplerle ayrılmak hiç aklıma gelmedi. Beni yalnızca Türkiye’deki siyasi durum endişelendiriyordu. Gerçekten önemli bir kriz vardı ancak kulüp yönetimine gerçekten inanıyorum ve aslında bu sebeple burada hiçbir pişmanlık yaşamadan kaldım. NBA’den de ilgilenen birtakım yerler vardı ancak ben pek düşünmedim. Geçen yıl kaybettiğimiz gibi bir finalden sonra tekrar deneme arzum çok ağır bastı. Şimdilik gerisi önemli değil.”

Fenerbahçe‘deki takım yapısına da değinen yıldız oyuncu, şöyle konuştu:

“Kesinlikle harika bir grubuz ve ilk geldiğim zaman bunu gerçekten beklemiyordum. Ben Fenerbahçe gibi üst düzey bir takımda çok sayıda kaprisli oyuncu, büyük ego bekliyordum ve bu sebeple de ilişkilerin bu koşullar altında yürümesini bekliyordum. Elbette belli kişilikler var ve bazen tartışmaların olması çok normal ama buradaki tüm oyuncular gerçekten istisnai oyuncular ve onlarla birlikte seyahat etmek, otelde olmak güzel. Bu da bizim güçlü yönlerimiz arasındaki harika şeylerden biri.”

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