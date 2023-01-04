Çin Kadınlar Voleybol Ligi’nde finalin adı belli olurken Fenerbahçe 'den kiralık gönderilen Melissa Vargas fırtına gibi esmeye devam ediyor.

MAÇ KAYBETMEDEN FİNALDE

Küba asıllı Türk pasör çaprazı Melissa Vargas, formasını giydiği Tianjin ekibi ile 2022-2023 sezonunda rakiplerine maç kaybetmeden finale yükselme başarısı gösterdi. Vargas yarı final ilk maçta 23 sayı kaydederken diğer mücadelede 19 sayı ile skor katkısı verdi.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI BRICIO'YA KARŞI

Çin Kadınlar Voleybol Ligi’nde Tianjin’in finaldeki rakibi ise Samantha Bricio’nun formasını giydiği Shanghai oldu. Shenzhen’i ilk maçta 3-1, ikinci maçta da 3-0’lık skorla geçerek seriyi 2-0’da noktalayan Shanghai, bu sonuçla finale yükseldi.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe Opet’te birlikte forma giyen Melissa Vargas ile Samantha Bricio, Çin Kadınlar Voleybol Ligi’nin final serisinde karşı karşıya gelecek.

MELISSA VARGAS DÖNÜYOR

Sarı-lacivertliler bu doğrultuda kadrosuna genç oyuncu Melissa Vargas'ı dahil edeceği kaydedildi. 1999 doğumlu pasör çaprazını sezon başında Çin'e gönderen sarı-lacivertlilerin Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Opet'in Spor Toto Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Kupası'nın finalinde VakıfBank'ı 3-0 geçtiği maçın ardından Ali Koç açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamasında, "Daha Melissa Vargas gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

HRISTINA VUCHKOVA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe Opet, Beijing BAIC Motor'da forma giyen Hristina Vuchkova ile transfer için anlaşma sağladı. Bulgar oyuncunun ocak ayından itibaren sarı-lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.

CSKA Sofia'da voleybol kariyeri başlayan Hristina Vuchkova daha sonra sırasıyla Levski Sofia, Norda Foppadedretti Bergamo, Telekom Bakü, Liu Jo Modena, Nilüfer Belediyespor, Galatasaray , Türk Hava Yolları, VC Maritza, PTT Spor ve Imoco Volley formaları giydi.

FERNABAHÇE THY'İ ARINA İLE YIKTI

Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü THY karşısında önce 2-2'lik beraberliği yakaladı. Karar setinde ise Arina'nın özellikle etkili servisleriyle galibiyete gitti. Rus smaçörün 29 sayı kaydetti maçta Fenerbahçe Opet ilk yarıyı 30 puanla 3. sırada tamamladı. Tüm maçlarını kazanan Eczacıbaşı 36 puanla liderliğini sürdürürken Vakıfbank 32 puanla onu takip etti. (Skorer)