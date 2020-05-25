Melisa otu nedir? Melisa otunun faydaları nelerdir? Melisa otu ne işe yarar, ne için kullanılır?
Özellikle sakinleştirici, yatıştırıcı olması ile bilinen oldukça şifalı olan bir bitkidir. Doğada bulunan bin bir çeşit bitki arasında birçok faydası bulunan bir bitkidir. Sinir, sindirim, beyin ve kalp damar sistemlerinin her biri üzerinde olumlu etkileri vardır. Peki, Melisa otu nedir? Melisa otunun faydaları nelerdir? Melisa otu ne işe yarar, ne için kullanılır? İşte detaylar.
Melisa otu yıllar boyu ruhsal sorunların yatışabilmesi için kullanılan bir bitkidir. Öğrenme yeteneği, hafıza güçlendirme gibi etkileri olması ile özellikle sınav döneminde gençlerin sıklıkla çay olarak tükettiği bir bitkidir. Melisa otu çok sayıda kişinin bildiği ve tükettiği otlardan biridir. Şifası ve faydaları ile her evde bulunması gereken bir ottur.
Batı Asya ve Akdeniz bölgelerine özgü olan ve nanegil ailesinin bir üyesi olan melisa otunun antimikrobiyal, antiviral ve antioksidan özellikleri bulunuyor. Oldukça şifalı olan bu bitki Türkiye’de yaygın şekilde yetişen bir bitkidir. İlkçağ dönemlerinden itibaren arıları hastalıklardan koruması için ve oğul çıkarmaları için kovan arkasına konulan bir ot olması ile melisa otu oğul otu olarak da bilinir.
Yağ, taze ve kuru olarak kullanılan bir ottur. Yaprakları çiçeklenmeden önce toplanması gereken bir ottur. Çiçeklenmesinin ardından kendisine has olan limon kokusu kaybolur ve bu şekliyle tedavi için kullanılamaz. Melisa otunun sarı ve beyaz renkli olan çiçeklerinden ve yapraklarından yağ elde edilir. Taze veya kuru olarak kullanılan melisa yapraklarının sağlık üzerinde etkileri aynıdır. Kuru melisa taze melisaya göre sadece daha uzun süre bozulmadan kalabilir.
Melisa otunun faydaları nelerdir?
- Melisa otunun rahatlamaya ve stresin oluşturduğu belirtilerin yatışmasına yardımcı olduğu biliniyor. 2004 senesinde yapılmış olan bir çalışmanın sonucunda laboratuvar kaynaklı olan psikolojik stresin yaşattığı olumsuz duygu durumları melisa otunun yatıştırdığı belirlenmiştir. Dinginlik hissinin arttığı ve uyanıklık durumunda belirli bir azalma olduğunda katılımcılar tarafından bildirilmiştir.
- Son dönemlerde yapılmış olan birçok bilimsel araştırmanın sonucunda özellikle kadınlarda ortaya çıkan cinsel isteksizlik sorununun tedavisi için melisa otunun oldukça etkili olduğu görülmüştür.
- 2014 senesinde yapılmış olan bir çalışmada içerisinde melisa otu bulunduran gıdaların kişide bilişsel ve ruhsal olarak oluşturduğu etkileri incelenmiştir. Yapay ve doğal tatlandırıcılarla bir arada veya bir içecek ya da yoğurt içerisine karıştırılarak katılımcıların tüketmesi sağlanmıştır. Katılımcılardan konsantrasyon, matematik, hafıza gibi alanlarda çeşitli bilişsel görevleri yerine getirmeleri istenmiştir. Melisa otu tüketen katılımcıların diğer katılımcılardan daha iyi performans gösterdikleri ortaya çıkmıştır.
- Melisa otunun verdiği dinginlik ve rahatlık daha kolay uyumayı sağladığı için uykusuzluk problemine de iyi gelmektedir.
- Uçuğun ilk belirtilerinin görülmesinin ardından uçuk bölgesine melisa yağının uygulanması gün içinde dört defa uygulanması halinde uçuk virüsünü öldürerek, uçuğun çıkmasına engel olmaktadır.
- Özellikle kadınların adet dönemlerinde meydana gelen adet sancılarında ve adet öncesi sendromun gerginliğinin giderilmesi için melisa otu kullanılmaktadır.
- Özellikle stres nedeni ile meydana gelen baş ağrılarını da gidermektedir.
- Aynı zamanda dişlerde meydana gelen ağrının da hafiflemesine yardımcı olur.
Melisa otu ne işe yarar, ne için kullanılır?
- Melisa otu halsizlik, yorgunlukların giderilmesinde, kas spazmlarında ve kulak çınlamalarında kullanılır.
- Sinir sistemi ve beyin üzerinde olan koruyucu etkisi ile hafıza güçlendirmesi için kullanılır. Algılama ve öğrenme yeteneğinin artması için kullanılır.
- Cilt bakımı konusunda da özellikle kadınlar için kullanışlı bir bitkidir. Melisa tomurcukları ve yapraklarından hazırlanan tonik ile cilde çok güzel bakım yapılabilmektedir. Ayrıca melisa otu yağı da bir başka cilt bakım ürünü olarak kullanılabilir.
- Melisa yağı ile birlikte badem yağı karıştırılarak saçlara uygulanabilir. İki yağında içerdiği doğal yağlar ve madensel tuzlar hem saçlara hem de cilde iyi gelecektir.
- Melisa otu aynı zamanda büyüme çağındaki çocuklarda cinsiyetlere göre farklı kürler halinde uygulandığında çocuklarda boy uzamasında katkı sağlamaktadır. Çocuklardaki kemik gelişimine olumlu katkı sağlaması ile boy uzamasında da yardımcı olmaktadır.
- Dikkat bozukluğu, hafıza kaybı, sara, epilepsi ve Alzheimer gibi sinir sistemi hastalıklarının oluşumunu da engellemektedir.
- Ter attırması ile de vücuttan toksinleri uzaklaştırarak kişinin zinde olmasını sağlamaktadır.
- Bulantı, gastrit ve reflü gibi mide hastalıklarının da rahatlatılmasında faydalı etkileri bulunmaktadır.
- Tansiyonu ve kan şekerini düşürmesi nedeni ile kalp damar sistemine olumlu etkileri bulunur.