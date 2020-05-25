Melisa otu yıllar boyu ruhsal sorunların yatışabilmesi için kullanılan bir bitkidir. Öğrenme yeteneği, hafıza güçlendirme gibi etkileri olması ile özellikle sınav döneminde gençlerin sıklıkla çay olarak tükettiği bir bitkidir. Melisa otu çok sayıda kişinin bildiği ve tükettiği otlardan biridir. Şifası ve faydaları ile her evde bulunması gereken bir ottur.

Melisa otu nedir?

Batı Asya ve Akdeniz bölgelerine özgü olan ve nanegil ailesinin bir üyesi olan melisa otunun antimikrobiyal, antiviral ve antioksidan özellikleri bulunuyor. Oldukça şifalı olan bu bitki Türkiye’de yaygın şekilde yetişen bir bitkidir. İlkçağ dönemlerinden itibaren arıları hastalıklardan koruması için ve oğul çıkarmaları için kovan arkasına konulan bir ot olması ile melisa otu oğul otu olarak da bilinir.

Yağ, taze ve kuru olarak kullanılan bir ottur. Yaprakları çiçeklenmeden önce toplanması gereken bir ottur. Çiçeklenmesinin ardından kendisine has olan limon kokusu kaybolur ve bu şekliyle tedavi için kullanılamaz. Melisa otunun sarı ve beyaz renkli olan çiçeklerinden ve yapraklarından yağ elde edilir. Taze veya kuru olarak kullanılan melisa yapraklarının sağlık üzerinde etkileri aynıdır. Kuru melisa taze melisaya göre sadece daha uzun süre bozulmadan kalabilir.

Melisa otunun faydaları nelerdir?

Melisa otunun rahatlamaya ve stresin oluşturduğu belirtilerin yatışmasına yardımcı olduğu biliniyor. 2004 senesinde yapılmış olan bir çalışmanın sonucunda laboratuvar kaynaklı olan psikolojik stresin yaşattığı olumsuz duygu durumları melisa otunun yatıştırdığı belirlenmiştir. Dinginlik hissinin arttığı ve uyanıklık durumunda belirli bir azalma olduğunda katılımcılar tarafından bildirilmiştir.

Son dönemlerde yapılmış olan birçok bilimsel araştırmanın sonucunda özellikle kadınlarda ortaya çıkan cinsel isteksizlik sorununun tedavisi için melisa otunun oldukça etkili olduğu görülmüştür.

2014 senesinde yapılmış olan bir çalışmada içerisinde melisa otu bulunduran gıdaların kişide bilişsel ve ruhsal olarak oluşturduğu etkileri incelenmiştir. Yapay ve doğal tatlandırıcılarla bir arada veya bir içecek ya da yoğurt içerisine karıştırılarak katılımcıların tüketmesi sağlanmıştır. Katılımcılardan konsantrasyon, matematik, hafıza gibi alanlarda çeşitli bilişsel görevleri yerine getirmeleri istenmiştir. Melisa otu tüketen katılımcıların diğer katılımcılardan daha iyi performans gösterdikleri ortaya çıkmıştır.

Melisa otunun verdiği dinginlik ve rahatlık daha kolay uyumayı sağladığı için uykusuzluk problemine de iyi gelmektedir.

Uçuğun ilk belirtilerinin görülmesinin ardından uçuk bölgesine melisa yağının uygulanması gün içinde dört defa uygulanması halinde uçuk virüsünü öldürerek, uçuğun çıkmasına engel olmaktadır.

Özellikle kadınların adet dönemlerinde meydana gelen adet sancılarında ve adet öncesi sendromun gerginliğinin giderilmesi için melisa otu kullanılmaktadır.

Özellikle stres nedeni ile meydana gelen baş ağrılarını da gidermektedir.

Aynı zamanda dişlerde meydana gelen ağrının da hafiflemesine yardımcı olur.

Melisa otu ne işe yarar, ne için kullanılır?