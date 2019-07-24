Melisa ikizine özendi, şampiyon oldu

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da çift yumurta ikizi Melisa ve Ahmet Haşim Atamen (13) kardeşler, birlikte dövüş sporu Muay Thai yaparak, hayalleri olan dünya şampiyonluğu için çalışıyor. İkiz kardeşine özenerek Muay Thai'ye başlayan Melisa Atamen, katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 'Yıldız Kızlar' kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Belediye Ortaokulu'nda eğitim alan Ahmet Haşim Atamen, 3 yıl önce dövüş sporu Muay Thai'ye başladı. İkiz kardeşine özenen Melisa Atamen de spor salonuna giderek bu sporu öğrendi. İkiz kardeşler birlikte antrenmanlara çıktı, müsabakalara katıldı. Şampiyonalarda dereceler elde eden ikizlerden Melisa Atamen, son olarak katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 'Yıldız Kızlar' kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. İkizlerin en büyük hayali ise, dünya şampiyonu olmak.

HAYALİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

İkizine özenip başladığı Muay Thai sporunda, kısa sürede kendisini geliştirip, katıldığı müsabakalarda başarı elde eden Melisa Atamen, “3 yıldır bu sporu yapıyorum. Aklımda daha önceden böyle bir spora başlamak yoktu. Daha sonra kardeşim sayesinde ben de başladım. Muay Thai zor bir spor ama isteyen herkes başarabilir. Haftada 3 gün 2 saat antrenmanlarımız oluyor. Kimi zaman antrenmanlarımız çok zor geçiyor ama alıştıktan sonra artık kolay geliyor. Kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Çok çalışıyorum. En son Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra milli takım seçmelerine girip orada da başarı elde ettim. İnşallah Eylül'de dünya şampiyonasına gideceğim. Orada da başarı elde etmeye çalışacağım. Hayalim bu sporda çok başarılı olup kendimi iyi bir yerlere getirip dünya şampiyonu olmak” dedi.

KARDEŞİYLE GURUR DUYUYUYOR

Ahmet Haşim Atamen de, kardeşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bu sporu yapmaya başladıktan sonra kardeşime de söyledim. Daha sonra kardeşimle birlikte yapmaya başladık. Kardeşim bu sporda çok başarılı oldu. Kardeşim Türkiye şampiyonu olduğu zaman ben de çok gururlandım. Ben de kardeşim gibi madalya kazanıp ailemi gururlandırmak istiyorum. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak” diye konuştu.

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