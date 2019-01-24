Fransa’nın Nimes kentinde düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası’nda yarışan İhlas Koleji öğrencisi milli okçu Melisa Gazoz, Yıldız Bayanlar kategorisinde Dünya ikincisi oldu.

Nimes’te Dünya Kupası serisinin 4. ayağında 37 sporcunun katıldığı yıldız bayanlar kategorisinde mücadele eden Melisa Gazoz topladığı 568 puanla bir diğer Türk sporcu Serra Satır’ın arkasından Dünya ikinciliğine ulaştı.

Türkiye’nin okçuluktaki önemli isimlerinden biri olan Mete Gazoz’un kardeşi olan Melisa Gazoz gösterdiği performansla abisinin izinde olduğunu kanıtladı.

Melisa Gazoz’un önemli bir sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Gazoz’u dünya ikinciliğinden dolayı tebrik etti. Mete ve Melisa Gazoz kardeşlerin sadece ülkemizde değil dünyanın sayılı okçularından olacağına inandığını ifade eden Yeltekin, "Mete Gazoz, henüz 17 yaşında ülkemizi Rio Olimpiyatları’nda temsil ederek hem ülkemizi hem de İhlas Kolejini gururlandırdı. Şimdilerde dünyanın önde gelen okçularından biri olarak anılıyor. Abisi gibi hem okulumuzda başarılı bir öğrenci olan hem de okçulukta dünya ikinciliği kazanan Melisa da bizleri çok mutlu etti. Gazoz kardeşlerin ülkemiz adına daha nice başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

İhlas Kolejinin akademik ve sportif olarak çok başarılı bir dönem geçirdiğine dikkat çeken Yeltekin, "2018 YKS Türkiye birinciliğimiz ve on ikinciliğimizin yanında ilk yüzde 9 ilk 500’de 20 derece elde ettik. Sportif olarak da birçok branşta sporcularımız birinciliklere imza attılar. 2019 yılında da her alanda başarılarımızı arttırmak için yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa’nın Nimes kentinde düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası’nda yarışan İhlas Koleji öğrencisi milli okçu Melisa Gazoz Yıldız Bayanlar kategorisinde Dünya ikincisi oldu. Nimes’te Dünya Kupası serisinin 4. ayağında 37 sporcunun katıldığı yıldız bayanlar kategorisinde mücadele eden Melisa Gazoz topladığı 568 puanla bir diğer Türk sporcu Serra Satır’ın arkasından Dünya ikinciliğine ulaştı. Türkiye’nin okçuluktaki önemli isimlerinden biri olan Mete Gazoz’un kardeşi olan Melisa Gazoz gösterdiği performansla abisinin izinde olduğunu kanıtladı.

İHA