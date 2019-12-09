Melisa Çayının Yararları

Melisa çayı; insan sağlığına pek çok yarar sağlamaktadır. Melisa çayının faydaları; aşağıdaki gibi olacaktır;

- Gaz sancısı bulunan kişiler, melisa çayı ile bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine destek olmaktadırlar.

- Melisa çayı; antiseptik özelliği ile ağız içi yaraları ve uçukların hızlıca iyileşmesini sağlamaktadır.

- Antiseptik özelliği bulunan melisa çayı; saç veya cilt derisinde oluşan egzama, mantar türündeki pek çok probleme neden oluyor.

- Melisa çayı, pek çok mide sorununun çözümünde destek olmaktadır.

- Bu çay, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

- Mikropları öldüren özelliği ile sinek ve böcek ısırıklarında etki göstermektedir. Kızarıklık ve kaşıntıların hızlıca geçmesine yardımcı olur.

- Melisa çayının sedatif özellikleri de vardır. Bunun sayesinde vücut üzerinde sakinleştirici bir etki oluşturur.

- Bu özelliğiyle; stres, depresyon, gerginlik gibi problemlerin geçmesini sağlamaktadır.

Melisa Çayının Demlenmesi

Melisa çayının içilmesi adına aktarlardan melisa otu alınmalıdır. Daha sonra melisa çayı demleme için bir su bardağı su kaynatılarak bardağa alınmalıdır. Daha sonra içerisine kurutulmuş veya taze şekilde alınan melisa otu bardağa belirli miktarda konulmalıdır. Bu şekilde yaklaşık olarak 8 veya 10 dakika demlenmesi sağlanmalıdır. Melisa çayı, süzülerek içilmeye hazırdır.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken mühim noktalar vardır. Melisa çayı kullananlar bu hususlara dikkat etmelidirler. Normal koşullar altında pek çok bitki çayı hazırlanırken, değişik malzemelerden de destek alınır. İçilecek olan çayın lezzeti bu biçimde arttırılır. Ancak melisa çayı tek başına ve olabildiğince sade içilmelidir. Çünkü melisa otunun içerisinde yer alan bileşenler değişik maddeler ile bir araya geldiği zaman olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bununla beraber zehirleme potansiyeli de oldukça yüksek içecek haline gelebilmektedir. Melisa çayını tüketecekler bu tür hususlara dikkat etmelidirler.

Melisa Çayının Etkisi

Yukarıda da belirtildiği üzere melisa çayı, oldukça faydalı bir bitki olup faydalarıyla çok şaşırtmaktadır. Melisa çayının etkileri doğru şekilde tüketilmediğinde kötü bir hal almaktadır. Bundan ötürü ilk önce melisa çayı, ölçülü bir biçimde tüketilmeye özen gösterilmelidir. Gün içerisinde 2 bardaktan çok melisa çayı tüketilmemelidir. Aksi halde şişkinlikler, cilt üzerinde kızarıklar, mide bulantısı, alerji türü yan etkiler ile karşı karşıya gelmek mümkün olabilir.

İkinci olarak, melisa çayı tüketmek için kişinin uygun olup olmadığı öğrenilmelidir. Eğer bireyde ciddi bir kronik hastalığı varsa, birey hamilelik veya emzirme döneminde ise ya da sürekli şekilde ilaç kullanması gerekiyorsa melisa çayı tüketilmemelidir. Bu konu açısından mutlaka olarak doktora danışıp hareket edilmelidir.

Melisa çayı insan sağlığı bakımından faydalıdır. Ancak melisa çayı, bilinçsiz biçimde tüketildiğinde pek çok yan etkiyi de beraberinde getirebilir. Bu yüzden melisa çayı tüketilmeden önce bilgi sahibi olmak önemlidir.

Melisa Çayının Zayıflatması

Melisa çayı, bitkisel çay olduğundan ve antioksidan özellikleri bulunduğundan ötürü zayıflatma konusunda destek olan bir çaydır. Fakat melisa çayı tek başına kilo verdirmez. Bunun dışında boşaltım ve sindirim sisteminin çalışmasına destek olduğundan, gaz sancısı, hazımsızlık gibi sorunları ortadan kaldırdığı için zayıflamaya önemli şekilde katkı sağlar. Bütün bunların yanı sıra kişi, zayıflamak adına bir uzmandan yardım almalı ve melisa çayının tüketilip tüketilmediği konusunda gereken bilgiyi almalıdır. Bu biçimde melisa çayının faydalarını görmek mümkün olacaktır.