Melilla, Real Madrid maçı için 11 saat yolculuk yaptı!

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid'le kozlarını paylaşacak olan Melilla ekibi, son derece çileli bir yolculuğun ardından Madrid'e ulaşabildi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları üzerinde bulunan Melilla şehrinin takımı, Real maçı için tam 11 saat seyahat etmek zorunda kaldı.

Segunda B liginde mücadele eden Melilla, karşılaşma için bir önceki gün yerel saatle 00.30'da yola çıktı. Tam 6 saat 45 dakikalık feribot yolculuğunun ardından Malaga şehrine ulaşan kafile, otobüsle 9.20'de havaalanına geldi.

Buradan da uçakla 10.35'te Madrid'e ulaşan Melilla takımı, 11.30'da da kalacakları otele vardı ve tam 11 saatini yolda geçirdi.

Melilla, İspanya sınırları içerisinde oynadığı maçlarda bu sıkıntıyı hep yaşıyor. Takım için büyük bir dezavantaja dönüşen bu çileli seyahatler, maddi anlamda da büyük bir külfete sebebiyet veriyor.

Kulübün ulaşım giderlerinin yıllık 100 bin euro dolaylarında olduğu tahmin ediliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler