Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Melikgazi Belediyespor iki önemli ismi transfer etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Ligde başarılı olmak adına çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Voleybolu Melikgazi'de fark oluşturmak adına önemsiyoruz. Sporun farklı dallarının yayılmasını istiyoruz. Voleybol takımımızı ligde en iyi yerlere gelecek şekilde kuruyoruz. Emincan Kocabaş'ı ve Ali Shahbaz'ı takımımıza transfer ettik" dedi.