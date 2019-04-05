Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig'de kulüpler A,B,C ve D olmak üzere dört ayrı grupta sezonu tamamladı.

Müsabakalarda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar 2.Lig'e yükselirken, ikinci ve üçüncü sırada yer alan kulüpler direkt olarak 3.Lig'e çıktı. Puan cetvelini dördüncü sırada bitiren takımlar ise 3.Lig play-off maçları oynamaya hak kazandı. Bu sezon B Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyesi BESK grup maçları sonunda 3. sırayı alarak 3. Lig'e yükselmeyi başardı. Bu grupta Kocaeli Başiskelespor ilk sırayı alarak 2. Lig'e yükselerek Melikgazi ile birlikte 2. sırayı alan Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü de üçüncü lige yükselen ekip oldu. Kulüp Başkanı Faruk Şahin, bedensel engelli spor branşlarında birden fazla takım branşı olan kulüp sayısının oldukça az olduğunu ve onlardan birininde Melikgazi Belediyesi olduğunun altını çizdi. Şahin, ''Yönetim olarak elimizdeki veya bize sağlanan imkanları her iki branşta da en iyisini yapabilmek için kullanıyoruz. Bu sene bölgesel ligden başlattığımız tekerlekli sandalye basketbol takımımız sezon boyunca iyi bir performans sergiledi ve ligi 3. sırada tamamlayarak bir üst lige çıkmayı başardı. Elbette yer yer sıkıntılar yaşadık yaşıyoruz ancak özellikle Melikgazi Belediyesi'nin desteği ve yanımızda olmalarının getirdiği güven ile bunların aşılacağına inanıyoruz'' dedi.

İHA