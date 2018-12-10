Melikgazi Bel.Bed. Eng Sk: 10 - Konya Bed.Eng.Sk: 0

Argıncık Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında her iki yarıda iyi bir oyun sergileyen Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü farklı bir galibiyet elde ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligde ilk hafta maçı ertelenen Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü ligin ikinci haftada aldığı mağlubiyetin ardından 3.haftada aldığı farklı galibiyetler ile moral buldu. Ligde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Mavi-Beyazlı takım gelecek adına umut veriyor. Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin yaptığı açıklamada, “ Benim için her biri farklı değerli güzel insanlar Allah hepinizden razı olsun. Bugün kendi mücadeleniz ile elde ettiğiniz galibiyeti sonuna kadar hak ettiniz. Biz birlik ve beraberlik içinde oldukça inşallah aşılmayacak bir engel yok. Sizinle yan yana olmak benim için en büyük hediye iyi ki varsınız. Sağ olun” diye konuştu.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü ligin 4.haftasında Kayseri derbisinde Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

İHA